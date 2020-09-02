Назаров: потолок зарплат — бомба замедленного действия, заложенная под сборную России

Известный российский тренер Андрей Назаров поделился мнением о влиянии потолка зарплат на сборную России.
«Постоянно идут разговоры про короткий век хоккеиста. Но практически никто при этом не замечает, что из 10-15 лет карьеры в распоряжении среднестатистического игрока есть всего лишь 5-6 сезонов, за которые он должен постараться обеспечить себя и близких на всю оставшуюся жизнь. Молодому и ветерану никто не даст большие деньги по определению. Если берём за основу карьеру длиной в 15 лет, отбрасываем годы становления и годы заката, то в итоге получаем те же пять-шесть сезонов, когда хоккеист находится в рассвете и может рассчитывать на хороший контракт.
В настоящий момент эксперимент с принятием жёсткого размера потолка зарплат не что иное, как бомба замедленного действия, заложенная под тренерский штаб и руководство национальной сборной. Ситуация с Войновым и Нестеровым как раз и является примером отрицательного воздействия жёсткого размера потолка зарплат на наш хоккей. При этом менеджеры некоторых команд говорят нам, как же здорово стало жить в новых условиях», — цитирует Назарова РИА «Новости».
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