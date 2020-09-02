Кравцов сыграет в первом матче «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин сообщил, что новичок челябинской команды Виталий Кравцов сыграет в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У нас с Кравцовым было обоюдное желание, но вопрос завис, потому что мы хотели, чтобы он приехал на полноценный сезон. В итоге удалось договориться об этом. Кравцов приехал в хорошей физической форме, мы его протестировали, но не удалось задействовать его в матчах, чтобы понимать его возможности. Сейчас он в составе, будет играть первый матч», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон. Ранее сообщалось, что форвард проведёт полноценный сезон в составе челябинского клуба.