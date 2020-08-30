Беляев: Кравцову важно пересмотреть отношение к работе, добавить профессионализма

Спортивный директор «Трактора» Роман Беляев прокомментировал заключение контракта с нападающим Виталием Кравцовым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон. Отмечается, что форвард проведёт полноценный сезон в составе челябинского клуба.
«Достигнута договорённость, что Кравцов этот сезон полностью проведёт в «Тракторе». Это было желанием самого игрока и нашим главным условием. Он очень мотивирован и хочет играть за «Трактор».
Хорошо, что Виталий присоединится к команде до начала чемпионата — он успеет влиться в коллектив, адаптироваться. Это не должно занять у него много времени, поскольку со многими хоккеистами он знаком, понимает требования тренерского штаба.
Кравцов обладает большим талантом, но сегодня этого недостаточно, прошлый сезон он едва ли может занести себе в актив. Ему важно сделать правильные выводы, пересмотреть своё отношение к работе, добавить профессионализма и трудолюбия. Сейчас всё зависит только от него, следующий сезон может стать определяющим в его карьере», — цитирует Беляева пресс-служба челябинского клуба.
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