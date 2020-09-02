Гатиятулин: думаю, что завтрашний матч в воротах «Трактора» начнёт Федотов

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин ответил на вопросы журналистов перед стартом регулярного чемпионата КХЛ.

«Определённые моменты по составу есть, все ребята готовятся. У нас сегодня тренировка, завтра раскатка, после этого будем понимать функциональное состояние игроков, какой состав выставить на первый матч. Завтрашний матч, думаю, начнёт Иван Федотов.

Нам удалось выполнить первую часть предсезонки, потом пришлось корректировать планы. Во второй части предсезонки тренерский штаб ищет сочетания, проверяет игроков. Готовились к Кубку губернатора, но не получилось его провести. Будем как можно быстрее через игры выходить из этой ситуации. Оценивать предсезонку не буду, функциональную базу удалось заложить, но недобрали игровой практики. В целом положительно, несмотря на сложности, всё нормально», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.