Сергей Калинин будет капитаном «Трактора» в новом сезоне КХЛ, у него четыре ассистента
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин сообщил, что российский нападающий Сергей Калинин будет капитаном челябинской команды в новом сезоне КХЛ.
«Капитан – Калинин, ассистенты – Полыгалов, Седлак, Косов и Бэйлен», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В минувшем сезоне Калинин принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и сделав три результативные передачи. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и не отметился результативными действиями. Калинин является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира—2014. 13 июля 2020 года ЦСКА расторг контракт с Сергеем, сделав хоккеиста неограниченно свободным агентом. После чего Калинин перебрался в «Трактор».
Сергей Калинин: не думал, что потолок зарплат скажется на мне
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