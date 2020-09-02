Вайсфельд: было бы странно, если бы СКА не воспользовался правами на Каменева

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказал мнение относительно возвращения в Россию форварда Владислава Каменева и подписания им контракта с петербургским СКА.
«Подписание «армейцами» Каменева вполне логично, потому что это их актив, они обладают правами на хоккеиста. Было бы странно, если бы они не воспользовались такой возможностью. Со стороны Каменева я тоже считаю, что это вполне логичный шаг, потому что перспективы его за океаном выглядят очень туманными.
Сейчас как раз то время, когда ему нужна перезагрузка, которую он может получить в СКА. Единственное, конечно, вызывает вопросы, как «армейцы» разберутся с наличием семи центральных нападающих в их составе, по всей видимости, кто-то будет играть с краю. А так, конечно, любопытно посмотреть, как у Каменева сложится этот сезон», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».
- 2 сентября 2020
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