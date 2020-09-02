Выступление «Йокерита» в КХЛ оказалось убыточным для клуба
Расходы финского «Йокерита» во время выступления в КХЛ были больше доходов, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.
Отмечается, что каждый год выступления в КХЛ становился убыточным. Финансовые результаты оказались следующими:
- Сезон-2014/2015: — € 13,4 млн;
- Сезон-2015/2016: — € 15,5 млн;
- Сезон-2016/2017: — € 14,9 млн;
- Сезон-2017/2018: — € 12,5 млн;
- Сезон-2018/2019: — € 11,3 млн.
Таким образом, общий убыток клуба составил € 67,5 млн за пять сезонов в КХЛ. Сообщается, что расходы клуба ежегодно в 2-3 раза превосходят доходы.
«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/2015. Наивысшим достижением финского коллектива стало третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата (2015/2016, 2017/2018, 2019/2020), а также выход в четвертьфинал Кубка Гагарина (2014/2015 и 2017/2018).
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