Экс-тренер «Вашингтона» Рирден подписал контракт с «Питтсбургом»
«Питтсбург Пингвинз» объявил имена новых помощников тренера. Ими стали Тодд Рирден и Майк Веллуччи, сообщает официальный сайт команды.
Отмечается, что 49-летний Рирден сконцентрируется на защите команды, а также будет отвечать за работу над силовой игрой. 54-летний Веллуччи будет работать с нападающими. Кроме того в круг его обязанностей войдёт развитие игры в меньшинстве.
Напомним, что Тодд Рирден являлся главным тренером «Вашингтона» с 2018 года, когда заменил на этом посту Барри Тротца. Под его руководством «Кэпиталз» второй сезон кряду вылетели из плей-офф в первом раунде. В 2019 году столичная команда уступила «Каролине Харрикейнз» (3-4), а спустя год проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4).
Тодд Рирден освобождён от должности главного тренера «Вашингтона»
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