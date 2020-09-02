Экс-тренер «Вашингтона» Рирден подписал контракт с «Питтсбургом»

«Питтсбург Пингвинз» объявил имена новых помощников тренера. Ими стали Тодд Рирден и Майк Веллуччи, сообщает официальный сайт команды.



Отмечается, что 49-летний Рирден сконцентрируется на защите команды, а также будет отвечать за работу над силовой игрой. 54-летний Веллуччи будет работать с нападающими. Кроме того в круг его обязанностей войдёт развитие игры в меньшинстве.



Напомним, что Тодд Рирден являлся главным тренером «Вашингтона» с 2018 года, когда заменил на этом посту Барри Тротца. Под его руководством «Кэпиталз» второй сезон кряду вылетели из плей-офф в первом раунде. В 2019 году столичная команда уступила «Каролине Харрикейнз» (3-4), а спустя год проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4).

Тодд Рирден освобождён от должности главного тренера «Вашингтона»