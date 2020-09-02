Слепышев – о реакции Яруллина на падение: я не нырял. Он помешал мне выйти один на один

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев подвёл итоги матча с «Ак Барсом», а также прокомментировал момент с назначением буллита.



«Соскучились по хоккею, по атмосфере, по болельщикам. Рады были вернуться. Немного нервничали, но получилась хорошая игра. Думаю, всем было интересно. Не все моменты были отработаны впереди, долгий сезон, всё придёт. «Химия» до конца ещё не налажена, будем работать.



Если бы Яруллин не помешал, я бы вывалился один на один с вратарём. Я просто работал ногами и совершенно не нырял. При голе не бросал с расчётом на рикошет. Просто бросал в створ ворот. Хорошо, что так получилось.

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Для победы не хватило моего реализованного буллита. Стали жаться к воротам, у соперника хорошее звено, и они додавили нас. Нервничали в концовке, сильно хотели выиграть», — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.