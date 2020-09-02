Победу в первом матче сезона-2020/2021 одержал «Ак Барс»

«Ак Барс» одержал победу в первом матче сезона-2020/2021. Казанцы обыграли московский ЦСКА в овертайме со счётом 3:2. Таким образом, «Ак Барс» выиграл Кубок Открытия во второй раз в своей истории.



Счёт уже на первой минуте встречи открыл защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков. На 26-й минуте «Ак Барс» реализовал большинство. С передач Микаэля Викстранда и Джастина Азеведу отличился Стефан Да Коста. В начале третьего периода московский клуб вновь вышел вперёд. Шайба на счету Антона Слепышева, которому ассистировал Андрей Локтионов.

На 48-й минуте у Слепышева была возможность оформить дубль, но форвард не смог реализовать буллит, назначенный после нарушения правил Альберта Яруллина. На 54-й минуте Азеведу сделал счёт 2:2. Победная шайба в овертайме на счету Дмитрия Воронкова.