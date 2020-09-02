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Победу в первом матче сезона-2020/2021 одержал «Ак Барс»

Победу в первом матче сезона-2020/2021 одержал «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» одержал победу в первом матче сезона-2020/2021. Казанцы обыграли московский ЦСКА в овертайме со счётом 3:2. Таким образом, «Ак Барс» выиграл Кубок Открытия во второй раз в своей истории.

Счёт уже на первой минуте встречи открыл защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков. На 26-й минуте «Ак Барс» реализовал большинство. С передач Микаэля Викстранда и Джастина Азеведу отличился Стефан Да Коста. В начале третьего периода московский клуб вновь вышел вперёд. Шайба на счету Антона Слепышева, которому ассистировал Андрей Локтионов.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2020, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Саморуков (Слепышев, Локтионов) – 00:51' (5x5)   1:1 Да Коста (Викстранд, Азеведу) – 25:29' (5x4)   2:1 Слепышев (Локтионов) – 42:58' (5x5)   2:2 Азеведу (Доус, Да Коста) – 53:05' (5x5)   2:3 Воронков – 61:31' (3x3)

На 48-й минуте у Слепышева была возможность оформить дубль, но форвард не смог реализовать буллит, назначенный после нарушения правил Альберта Яруллина. На 54-й минуте Азеведу сделал счёт 2:2. Победная шайба в овертайме на счету Дмитрия Воронкова.

Автором первого гола КХЛ сезона-2020/2021 стал Дмитрий Саморуков
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