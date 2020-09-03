Боунесс: лидеры «Колорадо» играют отменно. Наши лучшие — нет

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал поражение в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:4, 3-3).

«Нужно вернуть результативность, но это не так просто. У соперника забивают лучшие, лидеры играют отменно. Наши лучшие — увы, нет. Тут не стоит приукрашивать, наши лидеры должны забивать», — сказал Боунесс.

Автором третьего гола «Колорадо» стал нападающий Микко Рантанен, а одним из его ассистентов выступил Натан Маккиннон. Канадский форвард набрал очки в 14-м матче кряду со старта плей-офф НХЛ, что является клубным рекордом и вторым результатом за всю историю НХЛ. 25-летний нападающий повторил результативные серии Марка Мессье и Бобби Орра.