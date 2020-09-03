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Хейсканен вошёл в топ-3 в истории НХЛ по голам в плей-офф среди защитников до 22 лет

Хейсканен вошёл в топ-3 в истории НХЛ по голам в плей-офф среди защитников до 22 лет
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Колорадо» со счётом 4:1. Счёт в серии стал 3-3.

Счёт в матче открыл защитник «Далласа» Миро Хейсканен, для которого этот гол стал седьмым за карьеру в плей-офф НХЛ. 21-летний защитник вышел на третье место по голам за карьеру в матчах Кубка Стэнли среди защитников в возрасте до 22 лет. Хейсканен повторил достижение Кевина Хэтчера.

Рекорд принадлежит Полу Коффи (12 шайб), второе место занимает Гленн Уэсли (восемь). Хейсканену исполнится 22 года только 18 июля следующего года. Таким образом, Миро сможет улучшать свои показатели не только в этом плей-офф, но и в следующем.

Миро Хейсканен повторил достижение Скотта Нидермайера и Рэя Бурка
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