Генменеджер «Питтсбурга» объяснил привлечение Рирдена к тренерскому штабу команды

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд объяснил вхождение Тодда Рирдена в тренерский штаб команды. Также ассистентом главного тренера стал Майк Велуччи.

«Я рад, что Тодд и Майк присоединятся к нашему тренерскому штабу, и верю, что они дополнят тренерский стиль Майка Салливана. Тодд имеет опыт завоевания Кубка Стэнли и обладает 10-летним опытом работы в НХЛ на посту помощника тренера и главного тренера. Майк обладает опытом работы на уровнях АХЛ и ОХЛ и хорошо знаком с тем, как функционирует наша организация», — цитирует Рутерфорда пресс-служба НХЛ.

Напомним, что Тодд Рирден являлся главным тренером «Вашингтона» с 2018 года, когда заменил на этом посту Барри Тротца. Под его руководством «Кэпиталз» второй сезон кряду вылетели из плей-офф в первом раунде. В 2019 году столичная команда уступила «Каролине Харрикейнз» (3-4), а спустя год проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4). В августе Рирден был освобождён от занимаемой должности.