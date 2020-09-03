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Назаров: бойкот «Йокерита» — это плевок в лицо. Должны последовать самые жёсткие санкции

Назаров: бойкот «Йокерита» — это плевок в лицо. Должны последовать самые жёсткие санкции
Хоккей / КХЛ 0

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал решение «Йокерита» отказаться от поездки в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с местным «Динамо».

«За такой бойкот, который придумал «Йокерит», считаю разумным наложить штраф на всех спортсменов из Финляндии, участвующих в розыгрыше КХЛ. Не надо играть в чужой песочнице и вмешивать политику в спорт. Хоккеистам нужно бросаться под шайбу, тренерскому штабу – руководить командой с лавки.

Повторюсь, ложитесь под шайбу, а не бросайтесь громкими заявлениями. Один должен отвечать за всех, и наоборот, все отвечают за одного. Так принято в хоккейной и в любой спортивной семье. Считаю, со стороны лиги должны последовать самые жёсткие санкции. Нельзя бойкотировать игры такого престижного чемпионата, как КХЛ. Это плевок в лицо всем нам», — сказал Назаров «Чемпионату».

КХЛ объявила об отмене матча между минским «Динамо» и «Йокеритом»
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