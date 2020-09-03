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По регламенту КХЛ «Йокериту» грозит техническое поражение из-за неявки на матч

По регламенту КХЛ «Йокериту» грозит техническое поражение из-за неявки на матч
Хоккей / КХЛ 0

В соответствии с дисциплинарным регламентом Континентальной хоккейной лиги финскому «Йокериту» может быть засчитано техническое поражение после неявки на матч регулярного чемпионата с минским «Динамо». Санкции за неявку на матч закреплены в статье 29 п. 15 дисциплинарного регламента КХЛ сезона-2020/2021.

«В случае неявки команды клуба или срыва матча чемпионата (за исключением опоздания команды вследствие обстоятельств непреодолимой силы) на клуб налагается штраф в размере 3 000 000 (трёх миллионов) рублей. При этом команде клуба засчитывается техническое поражение (–:+) и этот клуб обязан возместить клубу команды соперника все возникшие убытки», — говорится в тексте статьи.

Ранее Континентальная хоккейная лига объявила об отмене матча регулярного чемпионата между минским «Динамо» и «Йокеритом», который должен был состояться 3 сентября в столице Беларуси.

КХЛ объявила об отмене матча между минским «Динамо» и «Йокеритом»
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