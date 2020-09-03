Iltalehti: вся КХЛ – операция в защиту России. Её гимн играет в Хельсинки – это политика

Обозреватель финского издания Iltalehti поделился мнением на тему выступления «Йокерита» в Континентальной хоккейной лиге.
«Спортсмены любят повторять, что нельзя смешивать спорт и политику, но это наивная идея. Спорт всегда был связан с политикой. Такие страны, как Беларусь, Россия, Китай и Катар, который должен провести чемпионат мира по футболу, с помощью зрелищных спортивных мероприятий хотят улучшить свой имидж.
Вся КХЛ – это одна большая операция в защиту России. Когда «Йокерит» вступал в лигу, это было лотереей. Без финского клуба в КХЛ было бы 18 русских команд и по одной из Казахстана, Китая, Латвии и Беларуси. Но теперь «Йокерит» играет в Хельсинки, а гимн России играет на «Хартвалл Арене». Это в высшей степени политика.
Спортсмены могли бы высказываться гораздо прямолинейнее, чем политики. Например, требовать социальных перемен, а также по правам человека. В США, например, звёзды различных видов спорта создали целые движения против расизма и полицейского насилия. В официальной внешней политике Финляндия и другие западные страны должны поддерживать баланс между правами человека и другими вопросами. Перед спортсменами такая проблема не стоит.
Результаты «Йокерита» в русской КХЛ можно назвать заурядными. Сейчас из-за ограничений, связанных с коронавирусом, есть вероятность, что «джокерам» придётся проводить домашние матчи в России. Тогда исчезнут и их болельщики. Если «Йокерит» хочет оставаться значимой спортивной фигурой в Финляндии, команда должна открытым текстом смешать спорт с политикой», — уверен автор издания.
- 3 сентября 2020
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