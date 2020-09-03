Каменев не полетел со СКА на первую выездную серию в новом сезоне КХЛ
Петербургский СКА отправился на первый в сезоне выезд, в котором запланировано три матча. 4 сентября в Нижнекамске «армейцы» встретятся с «Нефтехимиком», 6 сентября в Казани проведут встречу с «Ак Барсом», а 8 сентября в Нижнем Новгороде сыграют с «Торпедо».
На выезд отправились следующие игроки:
Вратари: Кирилл Обыскалов, Александр Самонов, Магнус Хелльберг.
Защитники: Виктор Антипин, Антон Белов, Лукас Бенгтссон, Ярослав Дыбленко, Игорь Ожиганов, Василий Токранов, Динар Хафизуллин.
Нападающие: Миро Аалтонен, Антон Бурдасов, Линден Вей, Эмиль Галимов, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Евгений Тимкин, Владимир Ткачёв, Артём Швец-Роговой, Богдан Якимов.
Каменев – о СКА: всё на высшем уровне
- 3 сентября 2020
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