Каменев не полетел со СКА на первую выездную серию в новом сезоне КХЛ

Петербургский СКА отправился на первый в сезоне выезд, в котором запланировано три матча. 4 сентября в Нижнекамске «армейцы» встретятся с «Нефтехимиком», 6 сентября в Казани проведут встречу с «Ак Барсом», а 8 сентября в Нижнем Новгороде сыграют с «Торпедо».

На выезд отправились следующие игроки:

Вратари: Кирилл Обыскалов, Александр Самонов, Магнус Хелльберг.

Защитники: Виктор Антипин, Антон Белов, Лукас Бенгтссон, Ярослав Дыбленко, Игорь Ожиганов, Василий Токранов, Динар Хафизуллин.

Нападающие: Миро Аалтонен, Антон Бурдасов, Линден Вей, Эмиль Галимов, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Евгений Тимкин, Владимир Ткачёв, Артём Швец-Роговой, Богдан Якимов.