Финский журналист — о ситуации с «Йокеритом»: в КХЛ полный бардак

Финский обозреватель издания Iltalehti Пекка Ялонен раскритиковал Континентальную хоккейную лигу за то, что финскому «Йокериту» было засчитано техническое поражение за отказ сыграть матч с минским «Динамо».
«Сначала в КХЛ сказали «Йокериту», что им не нужно ехать в Минск. Лига заявила, что игра отложена, а позже присудила «Йокериту» техническое поражение за то, что команда не приехала в Минск. В КХЛ полный бардак», — написал Ялонен в своём «твиттере».
Напомним, представители болельщиков «Йокерита» на прошлой неделе призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске. По их мнению, лучше согласиться на техническое поражение, если матч не будет отложен. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ.
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