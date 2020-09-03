Буше: очень нравится работать с Хартли. Агрессивный хоккей — это то, что я люблю

Нападающий «Авангарда» Рид Буше поделился впечатлениями от работы с главным тренером Бобом Хартли.
«Мне это очень нравится. Агрессивный хоккей — это то, что я люблю. Хартли много внимания уделяет тактике и деталям, что тоже нравится. Пока я в полном восторге. Боб хорошо учит и объясняет. Надеюсь, всё продолжится в том же духе. Похожа ли система Хартли на то, с чем я сталкивался в Северной Америке? Да, у него абсолютно точно североамериканский подход. Агрессивный форчек, надёжная игра в обороне — всего этого требует Хартли.
Как оцениваю свою физическую форму? Я очень много работал дома. Проблема была только в том, чтобы найти лёд. Сначала катки долгое время были закрыты, потом их открыли и вновь закрыли. Но я не падал духом и тренировался на земле. Сейчас чувствую себя в хорошей форме и готов играть», — приводит слова Буше Sport24.
- 3 сентября 2020
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