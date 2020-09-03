НХЛ и профсоюз игроков начали сотрудничество с Альянсом хоккейного разнообразия

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) объявили о начале сотрудничества с Альянсом хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance), информирует официальный сайт лиги.

«НХЛ и профсоюз игроков НХЛПА в партнёрстве с Альянсом хоккейного разнообразия создадут первую в своём роде хоккейную программу развития, направленную на создание условий для занятия хоккеем цветных игроков в Торонто и его окрестностях.

Пилотная программа является одной из нескольких инициатив, о которых в четверг объявили НХЛ и НХЛПА в рамках борьбы с расизмом и создания в хоккее более открытой и благожелательной атмосферы. В рамках данных инициатив будут сформированы комитеты во главе с исполнительными лицами НХЛ, игроками и болельщиками. Всё это происходит ради трансформации слов и эмоций, призывающих к социальной справедливости и искоренению расизма, в конкретные действия.

Совместные усилия НХЛ и НХЛПА делают акцент на антирасистском образовании, помощи людям использовать своё право на голосование и развитии более тесных связей между офисом лиги, командами и предприятиями, которыми владеют меньшинства. Программа будет заниматься менторством и развитием навыков чёрных, коренных народов и цветных людей. Также впервые Фонд индустриального роста НХЛ/НХЛПА будет использован не для команды НХЛ. Кроме того, стороны договорились создать похожую программу в США, детали которой будут обнародованы позднее», — говорится в сообщении лиги.