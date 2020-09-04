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Пакаринен — о ситуации с «Йокеритом»: КХЛ показала, что не потерпит подобных демонстраций

Пакаринен — о ситуации с «Йокеритом»: КХЛ показала, что не потерпит подобных демонстраций
Хоккей / КХЛ 0

Известный финский журналист и автор книг о спорте Ристо Пакаринен прокомментировал ситуацию с неприездом «Йокерита» в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо», в результате чего клубу из Хельсинки было засчитано техническое поражение.

«Мне трудно сказать, была ли эта игра в Минске отложена или же сам «Йокерит» отказался ехать. На этот счёт есть самая противоречивая информация. В одних источниках говорится, что сначала команда получила известие от КХЛ, что матч отложен, в других — что это оказалось штрафом и техническим поражением. Это просто очень запутанная ситуация. Ясно, что на «шутов» оказывалось огромное давление со стороны СМИ и болельщиков, которые не хотели, чтобы «Йокерит» ехал в Беларусь.

Думаю, что не ехать в Минск — это был единственный приемлемый способ для всех вовлечённых сторон. Одно техническое поражение и штраф — с этим «Йокерит» вполне справится. Теперь команда может оставить за спиной всю эту ситуацию и сосредоточиться на следующем матче. В свою очередь, КХЛ показала, что не потерпит подобных публичных демонстраций. Думаю, что вряд ли всё это затихнет, особенно учитывая чемпионат мира — 2021 и весь тот информационный фон, который сопровождает нас относительно этого турнира», — сказал Пакаринен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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