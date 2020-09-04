Виньо: Проворову удался отличный бросок, который даёт «Филадельфии» шанс

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо прокомментировал победу в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4 2ОТ, 3-3).

«Безусловно, это был не лучший наш матч. Но в конечном счёте мы сумели сделать своё дело и отыграться в третьем периоде с командой, которая редко упускает лидерство. У нас это заняло два овертайма, но мы нашли способ выиграть. Проворову удался отличный бросок, который даёт нам шанс. А большего нам и не надо», – цитирует Виньо пресс-служба НХЛ.

Победу «Филадельфии» в овертайме принёс гол российского защитника Проворова. Также в этом матче он отметился результативной передачей и завершил игру с коэффициентом полезности «+3». Он был признан второй звездой матча.