Андрей Свечников — о травме: Хара ничего такого не сделал. Был чистый эпизод

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о травме, полученной в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» в результате столкновения с защитником Здено Харой.
«В принципе уже хорошо. Практически всё прошло. Думаю, ещё неделя и буду готов на сто процентов. У меня было растяжение, поэтому нужно было просто немного времени, чтобы спала опухоль и нога пришла в норму. Думаю, что, если бы «Каролина» прошла дальше, шанс сыграть был бы. Но это смотря как далеко мы бы прошли. Мне кажется, смог бы сыграть во втором раунде. Но в третьем матче с «Бостоном» шансов выйти на лёд не было. Мне даже ходить было больно, об игре речи не шло.
Когда травмировали ногу, сначала ни о чём не думал, а просто терпел боль. Когда зашёл в раздевалку и увидел видео момента, то было чуть-чуть страшно за ногу. Сразу надеялся, чтобы обошлось без операций и порванных связок. Обиды на Хару не осталось. Думаю, он там ничего такого не сделал, это хоккей. Не надо ни на кого обиды держать. Был чистый эпизод», — цитирует Свечникова Sport24.
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