«Йокерит» будет проводить домашние матчи нового сезона КХЛ в Хельсинки на «Хартвалл Арене»
«Йокерит» проведёт домашние матчи в сезоне-2020/2021 на «Хартвалл Арене», сообщается на официальном сайте финского клуба.
Гостевые команды будут прилетать в Хельсинки собственными чартерными рейсами. Их будут доставлять из аэропорта в отель на частном автобусе. Во время своих кратковременных визитов в Хельсинки представители команд будут покидать территорию отеля только с целью посещения «Хартвалл Арены» или аэропорта.
На «Хартвалл Арене» будет «чистая зона», в которую смогут попасть только лица, прошедшие тестирование на коронавирус. Без отрицательного результата теста будет невозможно попасть в «чистую зону». После матча гости отправятся в аэропорт и покинут страну. Матчи смогут посещать не более 4500 зрителей.
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