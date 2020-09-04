Тренер СКА: все заждались начала сезона – сами видите, какие события происходят

Тренер СКА Андрей Козырев поделился ожиданиями от старта регулярного чемпионата КХЛ. В первом матче нового сезона «армейская» команда сыграет с «Нефтехимиком».

«Настроение у нас отличное, боевое. Функциональное состояние тоже хорошее. Мы снизили нагрузки перед началом чемпионата, сейчас проводим более интенсивные тренировки, так что функционально команда готова отлично. Все ребята готовы играть, готовы сражаться, готовы идти в бой и показывать хорошую игру.



Первый матч – это, во-первых, праздник. Все заждались начала сезона – сами видите, какие события происходят. Болельщики ждут этот матч, хотим их порадовать хорошей игрой и победой. Когда болельщики находятся на трибунах, это совсем иная игра. Хоккеисты по-другому ощущают этот праздник. Жаль, что стадион не будет заполнен, но мы надеемся, что всё вскоре вернётся на круги своя и люди смогут приходить и поддерживать нас, а мы будем стараться играть для них», — цитирует Козырева пресс-служба клуба.