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Ковалёв: то вы говорите, что русских в «Куньлуне» нет, теперь просите иностранцев

Ковалёв: то вы говорите, что русских в «Куньлуне» нет, теперь просите иностранцев
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:2).

«Игра для нас игра получилась тяжёлой из-за удалений. Не хватило энергии, много удалялись. Ребята достойно выступили, команда собрана буквально за две недели. Не будь столько удалений, игра сложилась бы по-другому. Работали 10 дней без выходных, потом ребята получили выходной.

Мы почти три недели тренируемся в Мытищах, идут какие-то изменения во дворце, работаем на тренировочном катке. Когда приедут наши иностранцы? То вы говорите, что русских ребят в «Куньлуне» нет, теперь просите, чтобы иностранцы приехали. У меня есть ребята, которые показали, что они достойны быть в команде, вся концентрация сейчас на них.

Гол в концовке – это подъём для самих ребят. Мы знаем, что можем забивать, просто сегодня не хватило завершения, ребята подустали. Все думали, что мы будем проигрывать», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Гол Песонена помог «Металлургу» обыграть «Куньлунь» в домашнем матче
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