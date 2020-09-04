И. Николишин: все отговорки, что «Куньлунь» поздно собрался, — оправдания для бедных

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Иван Николишин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:2).

«Эти все отговорки, что мы поздно собрались, — оправдания для бедных. Нужно выходить, играть и побеждать. Удаления? Про судей нам говорить нельзя, не провоцируйте нас такими вопросами. Здесь дело в том, что надо работать ногами, не цеплять соперников. Держать эмоции при себе, а клюшку на льду. И тогда не будет удалений. Всё зависит от нас», – приводит слова Николишина пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома сыграет с ХК «Сочи», а «Куньлунь» в гостях проведёт матч с челябинским «Трактором». Обе встречи пройдут 6 сентября.