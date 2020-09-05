Кивиранта — второй игрок в истории НХЛ, оформивший хет-трик в овертайме седьмого матча

Финский нападающий «Даллас Старз» Йоэль Кивиранта, оформивший хет-трик и забросивший решающую шайбу в полуфинальном матче Западной конференции Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (5:4) установил уникальное достижение.

Кивиранта стал вторым игроком в истории лиги, оформившим хет-трик в овертайме решающего седьмого матча серии плей-офф. Ранее то же самое удалось сделать его соотечественнику, форварду Эсе Тикканену.

Кроме того, Кивиранта стал седьмым хоккеистом в истории НХЛ, который оформил хет-трик в седьмом матче серии. В когорте игроков, которым покорилось это достижение, находится легендарный Уэйн Гретцки, сделавший такой хет-трик во время своего выступления за «Лос-Анджелес Кингз».