Канадская команда поздравила Худобина с победой в серии фотографией 15-летней давности

Юниорский канадский клуб «Саскатун Блейдс», выступающий в Западной хоккейной лиге (WHL) поздравил российского голкипера «Даллас Старз» Антона Худобина с победой в серии над «Колорадо Эвеланш» фотографией 15-летней давности.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Saskatoon Blades.
В сезоне-2005/2006 Худобин сыграл 44 матча за «Саскатун». Это была его первая команда после переезда в Северную Америку из магнитогорского «Металлурга».
Напомним, на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоялся седьмой полуфинальный матч Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 5:4 в овертайме.
В финале конференции «Даллас» встретится с победителем противостояния «Вегаса» и «Ванкувера».
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