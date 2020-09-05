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Худобин — о Радулове: Саня есть Саня. Он очень ценный игрок

Худобин — о Радулове: Саня есть Саня. Он очень ценный игрок
Хоккей / НХЛ 0

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал выход в финал Западной конференции НХЛ. В решающем седьмом матче команда в овертайме обыграла «Короладо Эвеланш» со счётом 5:4.

«Это была весёлая, но тяжёлая серия. Невероятные качели! Мы вели 3-1, потом два матча взял „Колорадо“. У них сумасшедшая команда, конечно. Они хорошо играют в атаке, создают много моментов. Но ребята справились. И эта серия навсегда останется в памяти. Она была очень полезной для опыта, поможет в нашей карьере. Такие шикарные матчи не забываются!

Седьмой матч, идём в овертайм, качели туда-сюда. 3:2, 3:3, 4:3, 4:4. Это очень интересно. И каждый игрок на счету. Каждый честно делает свою работу, и это всегда воздаётся.

Ну а если говорить о Радулове, то Саня есть Саня. Я его знаю очень давно. Он приносит очень много энергии, работоспособности. Он даёт заряд команде. Это настоящий драйв — ложиться под шайбу или крикнуть на кого-то, завести партнёра. Радулов — очень ценный игрок. Даже с годами он не становится медленнее, энергия у него не пропадает. Он также продолжает работать, дальше заводить команду. Это бесценно", — приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.

В финале конференции «Даллас» встретится с победителем противостояния «Вегаса» и «Ванкувера».

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