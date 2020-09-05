Радулов: Худобин был на высоте, сделал пару сумасшедших сейвов

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал выход в финал Западной конференции НХЛ. В решающем седьмом матче команда в овертайме обыграла «Короладо Эвеланш» со счётом 5:4.

«Мне сегодня хотелось бы отметить всю команду. Соперник тоже был очень серьёзным. Поэтому мы все понимали между собой, что не будет так легко, даже когда мы повели 2-0 в серии. Да, мы хотели победить раньше. Но все пришло к седьмому матчу.

А седьмая игра — это что-то необыкновенное. И очень радует, когда у тебя получается в ней победить. В том году мы во втором раунде проиграли в седьмом матче «Сент-Луису» во втором овертайме. И была большая горечь после такого поражения. Всегда неприятно так заканчивать сезон. Вроде были так близко к победе, а в итоге вылетели.

Но в этом году все случилось иначе, нам повезло. Где-то вратарь сыграл очень здорово. Был на высоте, сделал пару сумасшедших сейвов. Да и все ребята хорошо бились, на самом деле. Все молодцы», — приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ.

Место в воротах «Далласа» занимал российский голкипер Антон Худобин, который совершил 40 сейвов.

В финале конференции «Даллас» встретится с победителем противостояния «Вегаса» и «Ванкувера».