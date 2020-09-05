Канадский клуб снова не выиграет Кубок Стэнли. Последним был «Монреаль» в 1993 году

В Эдмонтоне состоялся решающий матч серии второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Питера Дебура, которая благодаря этой победе продолжит участие в плей-офф.

После вылета «Ванкувера» стало ясно, что канадский клуб снова не выиграет Кубок Стэнли. Таким образом, «Монреаль Канадиенс» продолжает оставаться последним клубом из Канады, завоевавшим главный трофей НХЛ. В 1993 году «Канадиенс» в пятиматчевой серии переиграли «Лос-Анджелес Кингз» (4-1).

Фото можно посмотреть в «твиттере» TSN Hockey.

«Вегас» пробился в третий раунд плей-офф НХЛ, где встретится с «Даллас Старз», который также в семиматчевой серии сломил сопротивление «Колорадо Эвеланш».