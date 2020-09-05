Ворачек: Проворов — машина, все это знают. Он играет очень надёжно

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек прокомментировал выступление российского защитника Ивана Проворова в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Он машина, все это знают. Увидел его сразу после матча, и было трудно сказать, что он только что сыграл второй овертайм. Он важная часть команды. Наш первый защитник. Играет очень надёжно, выходит на лёд в самые сложные моменты. А о большем мы и просить не можем», – приводит слова Ворачека пресс-служба НХЛ.

Гол Проворова во втором овертайме шестого матча серии c «Нью-Йорк Айлендерс» помог «Филадельфии» избежать вылета из Кубка Стэнли, счёт в серии до четырёх побед стал 3-3. Победитель этого противостояния в финале конференции встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».