Демко – о серии с «Вегасом»: впервые играл в плей-офф и получил огромный опыт

Голкипер «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко дал комментарий после проигрыша в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3-4).

«Впервые играл в плей-офф, и это было немного неожиданно. Не был уверен, что удастся сыграть, но хотел быть готовым к любым ситуациям. Получил огромный опыт игры в матчах на выбывание при высоком давлении. И это отличный опыт для такого молодого игрока, как я. Не могу дождаться, когда вернусь на лёд в следующем сезоне», – приводит слова Демко пресс-служба НХЛ.

Демко стал восьмым вратарём в истории, одержавшим первые две победы в Кубке Стэнли в матчах, в которых его команде угрожал вылет из плей-офф. Кроме него такое достижение покорилось Жаку Планту, Робби Муру, Фрэнку Пьетранжело, Уэйду Флаэрти, Мэнни Фернандесу, Майклу Лейтону и голкиперу «Колорадо Эвеланш» Майклу Хатчинсону — он добился аналогичного результата в ходе этого плей-офф.