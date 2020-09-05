«Автомобилист» всухую обыграл московский «Спартак»

«Автомобилист» в Екатеринбурге всухую обыграл московский «Спартак» — 1:0.



Единственную шайбу забросил в начале второго периода бывший защитник красно-белых Максим Мамкин. Ему ассистировали Павел Куликов и Захар Арзамасцев. Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж записал на свой счёт «сухарь».

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Победа «Автомобилиста» стала второй подряд со старта регулярного чемпионата КХЛ. Прежде в Челябинске был обыгран «Трактор» (3:1). Московский «Спартак» проиграл вторую встречу подряд. Подопечные Олега Знарка были разгромлены ярославским «Локомотивом» со счётом 7:2. Дубль в той встрече у Егора Коршкова.



Следующий матч «Автомобилист» проведёт дома с китайским «Куньлунь Ред Стар». Встреча состоится 8 сентября. «Спартак» 7 сентября встретится с московским «Динамо».