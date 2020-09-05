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«Автомобилист» всухую обыграл московский «Спартак»

«Автомобилист» всухую обыграл московский «Спартак»
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» в Екатеринбурге всухую обыграл московский «Спартак» — 1:0.

Единственную шайбу забросил в начале второго периода бывший защитник красно-белых Максим Мамкин. Ему ассистировали Павел Куликов и Захар Арзамасцев. Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж записал на свой счёт «сухарь».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Победа «Автомобилиста» стала второй подряд со старта регулярного чемпионата КХЛ. Прежде в Челябинске был обыгран «Трактор» (3:1). Московский «Спартак» проиграл вторую встречу подряд. Подопечные Олега Знарка были разгромлены ярославским «Локомотивом» со счётом 7:2. Дубль в той встрече у Егора Коршкова.

Следующий матч «Автомобилист» проведёт дома с китайским «Куньлунь Ред Стар». Встреча состоится 8 сентября. «Спартак» 7 сентября встретится с московским «Динамо».

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