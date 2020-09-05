«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь», Кадейкин оформил дубль

Уфимский «Салават Юлаев» в гостях обыграл «Северсталь» со счётом 4:1.



Счёт в матче открыл нападающий уфимцев Александр Кадейкин с передач Никиты Сошникова и Дмитрия Коробова. Вторую шайбу во встрече забросил форвард Дмитрий Кугрышев, ему ассистировали Михаил Воробьёв и Пётр Хохряков. На 35-й минуте с передач Артёма Пименова и Родиона Амирова первую шайбу в КХЛ забросил 18-летний защитник «Салавата» Шакир Мухамадуллин.

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В начале третьего периода Давид Думбадзе с передачи Андрея Алексеева сократил отставание в счёте, но через минуту Кадейкин оформил дубль, установив итоговый счёт встречи — 4:1. Для Кадейкина этот голевой дубль стал четвёртым за карьеру в КХЛ и вторым в составе «Салавата Юлаева»

В следующем матче «Салават Юлаев» 7 сентября в Минске с местным «Динамо». «Северсталь» в этот же день примет «Сибирь».