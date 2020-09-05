«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь», Кадейкин оформил дубль

Уфимский «Салават Юлаев» в гостях обыграл «Северсталь» со счётом 4:1.
Счёт в матче открыл нападающий уфимцев Александр Кадейкин с передач Никиты Сошникова и Дмитрия Коробова. Вторую шайбу во встрече забросил форвард Дмитрий Кугрышев, ему ассистировали Михаил Воробьёв и Пётр Хохряков. На 35-й минуте с передач Артёма Пименова и Родиона Амирова первую шайбу в КХЛ забросил 18-летний защитник «Салавата» Шакир Мухамадуллин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В начале третьего периода Давид Думбадзе с передачи Андрея Алексеева сократил отставание в счёте, но через минуту Кадейкин оформил дубль, установив итоговый счёт встречи — 4:1. Для Кадейкина этот голевой дубль стал четвёртым за карьеру в КХЛ и вторым в составе «Салавата Юлаева»
В следующем матче «Салават Юлаев» 7 сентября в Минске с местным «Динамо». «Северсталь» в этот же день примет «Сибирь».
- 5 сентября 2020
-
19:49
-
19:41
-
19:39
-
19:25
-
19:19
-
19:15
-
19:06
-
18:52
-
18:22
-
18:01
-
17:47
-
17:36
-
17:18
-
16:41
-
16:17
-
15:38
-
14:52
-
14:04
-
13:54
-
13:42
-
12:59
-
12:51
-
12:02
-
11:49
-
11:37
-
10:54
-
10:38
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:00
-
08:46
-
08:21
-
07:45
-
07:30