Разин — о плохой реализации: пока не попадаем в ворота

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (1:4).
«Тяжёлый счёт, проиграли по игре. Хотя статистика не такая страшная: в первом периоде в атаке проиграли всего девять секунд, а по броскам в створ — 4-21. Если говорить по двум играм, то очень много совершаем потерь, что приводит к контратакам. Сегодня за это нас соперник не прощал. В принципе, по дисциплине нет претензий, а вот такие детские ошибки, которые приводили к голам в наши ворота, — их было очень много. Зацепиться за игру могли, при счёте 1:3 был один моментик. К сожалению, не забили. Пока так, как есть. Будем работать, исправим ошибки.
Предсезонка была скомканная. Сейчас некоторые ребята не в оптимальной форме. Есть разрыв. Кто-то в лучшей форме, кто-то похуже. Что повлияло на попадание в створ ворот? Я думаю, тут больше речь о мастерстве. К сожалению, действительно пока больше не попадаем в ворота. По броскам просто проиграли две шайбы, а по броскам в створ ужасная статистика», — цитирует Разина пресс-служба «Северстали».
- 5 сентября 2020
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