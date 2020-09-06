«Айлендерс» сыграют с «Тампой» в финале Восточной конференции

После победы «Нью-Йорк Айлендерс» над «Филадельфия Флайерз» в решающем седьмом матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги стали известны все участники финалов конференций и, соответственно, полуфиналисты Кубка Стэнли.

Восток

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс»

Запад

«Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз»

Отметим, что только «Тампе» для выхода в финал конференции понадобилось всего пять матчей, остальным трём финалистам потребовалось семь игр.

«Тампа-Бэй» — обладатель Кубка Стэнли 2004 года, команда дважды была победителем Восточной конференции. «Айлендерс» — четырёхкратный победитель НХЛ, последний раз команда брала Кубок Стэнли в 1983 году. «Вегас» основан в 2017 году, но уже в 2018 играл в финале, уступив «Вашингтон Кэпиталз». «Даллас» — обладатель Кубка Стэнли 1999 года.