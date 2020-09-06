«Питтсбург» продлил контракт с финским защитником Рииколой, кэпхит – $ 1,15 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Юусо Рииколой. Соглашение с 26-летним финном рассчитано на два года. Средняя годовая зарплата игрока составит $ 1,15 млн.

В сезоне НХЛ-2019/2020 Риикола провёл 36 матчей в регулярном чемпионате, набрав 7 (1+6) очков при показателе полезности «+3» и игровом времени 13,53. Примечательно, что в четырёх матчах он выходил на лёд в качестве форварда из-за большого количества травм у игроков «пингвинов». В квалификации Кубка Стэнли участия не принимал.

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд сообщил, что у клуба нет планов продолжать сотрудничество с защитником Джастином Шульцем.