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«Питтсбург» продлил контракт с финским защитником Рииколой, кэпхит – $ 1,15 млн

«Питтсбург» продлил контракт с финским защитником Рииколой, кэпхит – $ 1,15 млн
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Юусо Рииколой. Соглашение с 26-летним финном рассчитано на два года. Средняя годовая зарплата игрока составит $ 1,15 млн.

В сезоне НХЛ-2019/2020 Риикола провёл 36 матчей в регулярном чемпионате, набрав 7 (1+6) очков при показателе полезности «+3» и игровом времени 13,53. Примечательно, что в четырёх матчах он выходил на лёд в качестве форварда из-за большого количества травм у игроков «пингвинов». В квалификации Кубка Стэнли участия не принимал.

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд сообщил, что у клуба нет планов продолжать сотрудничество с защитником Джастином Шульцем.

«Питтсбург» не будет предлагать новый контракт двукратному обладателю Кубка Стэнли Шульцу
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