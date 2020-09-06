Голкипер «Айлендерс» Грайсс прокомментировал шат-аут в седьмом матче с «Филадельфией»

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс прокомментировал шат-аут в седьмом матче серии второго раунда с «Филадельфией Флайерз» (4:0, 4-3).

«Он показывает лишь то, как здорово играли ребята передо мной. Еще никогда команда не играла в такой чёткий хоккей. Хотя я, бесспорно, счастлив, что мой первый матч номер семь завершился именно таким образом», — цитирует Грайсса пресс-служба НХЛ.

34-летний вратарь стал вторым голкипером в клубной истории, оформившим шат-аут в седьмом матче серии плей-офф. В 1975 году Гленн Рёш отыграл на ноль в седьмом матче финала конференции. Российский голкипер Семён Варламов провёл за «Айлендерс» в нынешнем плей-офф 14 матчей и одержал победу в девяти из них. В решающем матче серии с «Флайерз» Семён остался в запасе.