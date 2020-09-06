Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кого из тренеров Западной конференции КХЛ уволят первым?

Кого из тренеров Западной конференции КХЛ уволят первым?
Хоккей / КХЛ 0

На «Чемпионате» стартовал опрос «Кого из тренеров Западной конференции КХЛ уволят первым?».

Пройти опрос можно на Quiz.

Турнирная таблица и календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начался 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграли ЦСКА и «Ак Барс». Казанская команда сломила сопротивление московских «армейцев» в овертайме.

Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Кто главный фаворит регулярного чемпионата КХЛ на Востоке?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020