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Кто выиграет Кубок Стэнли?

Кто выиграет Кубок Стэнли?
Хоккей / НХЛ 0

После победы «Нью-Йорк Айлендерс» в решающем седьмом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ с «Филадельфией Флайерз» стали известны все участники финалов конференций и соответственно полуфиналисты Кубка Стэнли.

Восток
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс»

Запад
«Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз»

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Кубок Стэнли?».

Пройти опрос можно на Quiz.

Борьбу за Кубок Стэнли продолжают семь российских хоккеистов. На Востоке это трое представителей «Тампы» — голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров, а также голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов. На Западе продолжают борьбу за титул голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин и нападающие «звёзд» Александр Радулов и Денис Гурьянов. В «Вегасе» россиян нет.

Гурьянов попал в топ-5 открытий розыгрыша Кубка Стэнли по версии The Score
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