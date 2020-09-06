После победы «Нью-Йорк Айлендерс» в решающем седьмом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ с «Филадельфией Флайерз» стали известны все участники финалов конференций и соответственно полуфиналисты Кубка Стэнли.
Восток
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс»
Запад
«Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз»
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Кубок Стэнли?».
Пройти опрос можно на Quiz.
Борьбу за Кубок Стэнли продолжают семь российских хоккеистов. На Востоке это трое представителей «Тампы» — голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров, а также голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов. На Западе продолжают борьбу за титул голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин и нападающие «звёзд» Александр Радулов и Денис Гурьянов. В «Вегасе» россиян нет.
- 6 сентября 2020
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