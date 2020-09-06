Андриевский — о разгроме 0:6: от легионеров «Сочи» ждём другой игры и другого уровня

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом». Сочинцы были разгромлены всухую — 0:6.
«Тяжело комментировать такое поражение, надо извлечь из него уроки. До второй шайбы играли неплохо, не сказал бы, что у «Магнитки» было большое преимущество. Вторая пропущенная шайба нас надломила, многое стало не получаться.
Слабая игра легионеров? Пока только два матча сыграли, но мы от легионеров ждём другой игры и другого уровня. Мы и приглашали их для того, чтобы они показывали результат. Надеемся, от игры к игре они будут прибавлять. У них хорошие качества. Что касается вратаря Лассинантти, то соперник хорошо сыграл в большинстве, у Нестрашила были неберущиеся броски, хоккеисты «Металлурга» здорово работали на пятаке», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 6 сентября 2020
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