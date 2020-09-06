«Куньлунь» второй матч подряд забил гол на 59:59

«Куньлунь Ред Стар» во втором матче подряд забросил на 59:59. Случилось это во встречах с «Трактором» и с магнитогорским «Металлургом».
В матче в Челябинске «Куньлунь», уступая хозяевам 0:3, в концовке получил большинство, а также заменил голкипера Дмитрия Шикина на шестого полевого игрока. За секунду до окончания встречи Иван Николишин с передач Руслана Педана и Дмитрия Мегалинского смог реализовать численное большинство, сделав счёт 1:3.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Двумя днями ранее, 4 сентября, в гостевой встрече с магнитогорским «Металлургом» китайскому коллективу также удалось забросить шайбу всего за одну секунду до окончания матча. При счёте 2:0 в пользу хозяев «Куньлунь» получил численное преимущество, заработав большинство и заменив голкипера на дополнительного полевого игрока. На этот раз смог отличиться Руслан Педан, однако «Куньлунь» всё же проиграл — 1:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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