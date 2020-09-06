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Главный тренера «Витязя»: нельзя относиться к матчам без сердца

Главный тренера «Витязя»: нельзя относиться к матчам без сердца
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги гостевой встречи с «Нефтехимиком». Подмосковная команда проиграла со счётом 3:4.

«К сожалению, мы первый период не провели так, как второй и третий, когда стали играть на 200%. В первой трети берегли себя, хоть и преимущество было, но шайба не летела в ворота. Сравняли счёт, но нелепое удаление и исход решился, несмотря на полную инициативу. Жизнь показывает, что нельзя относиться к матчам без сердца», — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ.

Напомним, что после первого периода «Витязь» проигрывал 0:3. В середине второго игрового отрезка Маттиас Теденбю отыграл одну шайбу. На 51-й минуте Фёдор Малыхин сократил отставание до минимума, а на 58-й Александр Сёмин сравнял счёт. Однако всего за минуту и 10 секунд до конца третьего периода Александр Кучерявенко реализовал большинство и принёс «Нефтехимику» победу.

Гол Кучерявенко принёс «Нефтехимику» победу в матче с «Витязем»
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