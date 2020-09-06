Буцаев: две домашние игры не оставили равнодушными никого

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал итоги встречи с «Витязем» (4:3).



«Мы, конечно, очень довольны победой, хоть и упустили солидное преимущество по ходу встречи. Могли решить исход намного раньше, были 100-процентные моменты, к счастью, наверное, судьба вернула должок, когда не могли забить раньше.



Тяжело, конечно, играть неполным составом, но нет худа без добра. Большой опыт приобретают мальчишки, кто играл за молодёжную команду. Ошибаются, но без этого нет движения вперёд. Две домашние игры не оставили равнодушными никого», — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ.



Напомним, что после первого периода «Витязь» проигрывал 0:3. В середине второго игрового отрезка Маттиас Теденбю отыграл одну шайбу. На 51-й минуте Фёдор Малыхин сократил отставание до минимума, а на 58-й Александр Сёмин сравнял счёт. Однако всего за минуту и 10 секунд до конца третьего периода Александр Кучерявенко реализовал большинство и принёс «Нефтехимику» победу.

Гол Кучерявенко принёс «Нефтехимику» победу в матче с «Витязем»