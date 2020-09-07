Шат-аут Худобина помог «Далласу» открыть счёт в серии с «Вегасом»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся первый матч финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Победу с минимальным счётом 1:0 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и открыли счёт в серии – 1-0.

Единственную шайбу в этом матче забросил шведский защитник «Далласа» Йон Клингберг, ему ассистировали Джейми Бенн и Радек Факса.

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Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил все 25 бросков по воротам и впервые за карьеру оформил шат-аут в Кубке Стэнли.

Нападающие «Старз» Денис Гурьянов и Александр Радулов, проведя на льду 12 минут 45 секунд и 11 минут 46 секунд соответственно, результативными действиями не отметились, завершив встречу с одинаковым показателем – «0».

Следующая встреча между «Вегасом» и «Далласом» состоится в среду, 9 сентября. Начало – 03:00 мск.