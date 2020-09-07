«Вегас» забил один гол в последних матчах плей-офф, совершив 125 бросков по воротам

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся первый матч финальной серии Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Победу с минимальным счётом 1:0 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и открыли счёт в серии – 1-0.

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 25 бросков и впервые за карьеру оформил шат-аут в Кубке Стэнли. В свою очередь «Вегас» во второй раз за последние три встречи завершил матч без заброшенных шайб.

Ранее «рыцари» не смогли ни разу пробить голкипера «Ванкувер Кэнакс» Тэтчера Демко в шестом матче серии второго раунда плей-офф. В седьмом матче серии с «Кэнакс» игроки «Вегаса» забросили шайбу усилиями защитника Ши Теодора. Как сообщает журналист Дмитрий Филипович, лишь один бросок «рыцарей» из последних 125 оказался голевым. При этом в данной статистике не учитываются голы в пустые ворота.