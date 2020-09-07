На «Чемпионате» стартовал опрос «Кого из тренеров Восточной конференции КХЛ уволят первым?».

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Турнирная таблица и календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начался 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграли ЦСКА и «Ак Барс». Казанская команда сломила сопротивление московских «армейцев» в овертайме.



Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.