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«Локомотив» — о команде, погибшей 9 лет назад: вы всегда с нами, в наших сердцах

«Локомотив» — о команде, погибшей 9 лет назад: вы всегда с нами, в наших сердцах
Хоккей / КХЛ 0

Ровно 9 лет назад, 7 сентября 2011 года, основной состав хоккейного клуба «Локомотив» погиб в результате крушения авиалайнера «Як-42Д» под Ярославлем.

«Локомотив» в «Твиттере» посвятил пост этой дате.

«Вы навсегда с нами. В наших сердцах», — говорится в сообщении.

Напомним, что в результате катастрофы жертвами стали 44 человека (36 пассажиров и 8 членов экипажа). Выжил лишь инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов.

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