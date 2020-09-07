«Локомотив» — о команде, погибшей 9 лет назад: вы всегда с нами, в наших сердцах

Ровно 9 лет назад, 7 сентября 2011 года, основной состав хоккейного клуба «Локомотив» погиб в результате крушения авиалайнера «Як-42Д» под Ярославлем.



«Локомотив» в «Твиттере» посвятил пост этой дате.



«Вы навсегда с нами. В наших сердцах», — говорится в сообщении.

Напомним, что в результате катастрофы жертвами стали 44 человека (36 пассажиров и 8 членов экипажа). Выжил лишь инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов.